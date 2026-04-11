“Se ensañaron con mi hijo”: El duro relato de la madre del carabinero asesinado en Puerto Varas

Marlene Manquemilla, madre del suboficial mayor Javier Figueroa, asesinado en Puerto Varas, relató cómo ha vivo el primer mes de duelo tras la muerte de su hijo.

Este sábado se cumplió un mes del asesinato del suboficial mayor Javier Figueroa en Puerto Varas. En la instancia, su madre Marlene Manquemilla abordó el momento que han vivido como familia mientras esperan que “se haga justicia“.

En una entrevista con Radio Biobío, Marlene aseguró que, tras el fallecimiento de su hijo, el duelo ha estado marcado por incertidumbre, silencio y falta de respuestas.

Lo anterior, junto a episodios de crisis emocionales que la han llevado a la urgencia médica y a buscar acompañamiento psicológico gestionado por Carabineros.





A un mes del atentado: Madre de carabinero asesinado en Puerto Varas pide justicia

De acuerdo al testimonio entregado al citado medio, Marlene afirmó tener desconocimiento sobre el desarrollo de la investigación.

“Me dicen que la investigación es privada y confidencial. Pero para una mamá no puede ser confidencial. No me dicen nada de nada“, señaló Manquemilla agregando que tampoco le ha llegado una respuesta que indique “vamos avanzando“.

“Una espera que, según lo relatado, se comparte con el anhelo de que exista justicia. “No nos van a devolver a Javier, pero al menos vamos a estar más tranquilos si estas personas están tras las rejas“, detalló.

“Que se haga justicia, sea quien sea. Porque se enseñaron con mi hijo“, cerró, haciendo un llamado a quienes tengan información de lo ocurrido a cooperar con la investigación.

¿Quién fue el sargento Javier Figueroa?

El fallecido carabinero Figueroa Manquemilla tenía 36 años al momento de ser atacado, era oriundo de Purranque y vivía en Puerto Varas junto a su familia. Ejercía como jefe de ronda de la Primera Comisaría de esa ciudad.

Su esposa, con quien tuvo un hijo de siete años, también es funcionaria de Carabineros y en la actualidad desempeña funciones en el programa de violencia intrafamiliar.

La carrera de Figueroa fue destacada por sus pares, prueba de ello es que estuvo en la “lista de mérito” durante sus 15 años de carrera, como resultado de las altas calificaciones que obtuvo a lo largo de su trayectoria.

En su hoja de vida institucional además registró tres felicitaciones, que son reconocimientos administrativos que suelen quedar consignados por actuaciones destacadas durante el servicio, recogió The Clinic.

Tras su muerte, la institución realizó un ascenso póstumo, dándole el cargo de suboficial mayor.