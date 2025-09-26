 Se confirma absolución de Jorge Escobar: Corte rechazó recurso de nulidad de juicio por Caso Tomás - Chilevisión
26/09/2025 12:49

Se confirma absolución de Jorge Escobar: Corte rechazó recurso de nulidad de juicio por Caso Tomás

La solicitud presentada por el Ministerio Público para anular la absolución del tío abuelo del menor fue rechazada de forma unánime por la Corte de Apelaciones.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete de absolver a Jorge Escobar en el marco de la investigación por la muerte de Tomás.

Según consignó La Tercera, el veredicto de la corte fue en respuesta a una solicitud de nulidad de la absolución presentada por la Fiscalía de Biobío, sin embargo, esta fue rechazada de forma unánime.

De esta forma, el tío abuelo del menor de tres años, desaparecido y encontrado sin vida en 2021, fue absuelto oficialmente del delito de abandono de menor con resultado de muerte, puesto que la sentencia es inapelable.

Caso Tomás

Jorge Escobar fue absuelto en julio de 2025 bajo el argumento de que no hubo intención del hombre de abandonar al niño el día de su desaparición.

De igual manera, la Fiscalía de Los Ríos mantiene abierta una investigación no formalizada para aclarar la desaparición y muerte del menor. 

Pese a la investigación aún en curso y debido a su absolución, Escobar no podría enfrentar un nuevo proceso. De igual manera, el Ministerio Público no puede interponer recurso alguno para impedir que se ratifique lo resuelto por el tribunal en el juicio.

