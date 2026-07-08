Robos, amenazas y agresiones: Conductores del transporte público alertan por recorridos peligrosos

Los conductores del sistema Red identificaron las rutas que ellos mismos consideran inseguras en el día a día.

Los conductores del transporte público dicen que basta ver el número del recorrido que les toca para anticipar qué tan seguro será el viaje. Denuncian que hay algunos trayectos en que los robos, las amenazas y las agresiones forman parte de la rutina.

¿Qué se está haciendo para enfrentar las denominadas “rutas conflictivas”? Los detalles en esta nota.