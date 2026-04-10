Revocan arresto domiciliario a 2 hijos de Julia Chuñil: Juez señaló que ambos son “encubridores”

El Juzgado de Garantía de Los Lagos también determinó conservar la cautelar de prisión preventiva para el tercer hijo imputado, Javier Troncoso Chuñil, quien está formalizado por el parricidio de su madre, entre otros delitos.

Los dos de los tres hijos de Julia Chuñil investigados por la desaparición y muerte de la mujer en Máfil quedaron sin medidas cautelares tras una revisión del Juzgado de Garantía de Los Lagos este viernes.

En tanto, el mismo tribunal determinó que Javier Troncoso Chuñil, también hijo de la activista mapuche, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva.

Javier se encuentra formalizado en calidad de autor de los delitos de parricidio, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante e inhumación ilegal.

Según la investigación, el sujeto habría asfixiado a su madre hasta la muerte, luego que ella hubiera intentado interceder en un robo a un adulto mayor que vivía en el mismo terreno, ubicado en la región de Los Ríos.

En cuanto a sus hermanos, el juez estimó que ambos son encubridores del delito de parricidio y no autores, como señala la Fiscalía, por lo que al ser hermanos del imputado en calidad de autor, la ley los exime de responsabilidad penal.

En esta causa también está imputado un exyerno de Julia Chuñil por el delito de homicidio calificado, quien permanece sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.





Restos óseos en terreno de Julia Chuñil

En la audiencia, la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y la abogada Daniela Ávila, también revelaron el hallazgo de restos óseos en el terreno donde se emplaza la casa de la víctima.

La persecutora regional expuso que “el 16 de enero del año 2026 (…) en la casa de doña Julia se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa habitación, dentro del sitio”.

“Estos restos fueron sometidos a análisis científicos y el informe recientemente recepcionado da cuenta que dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano“, señaló en la audiencia.