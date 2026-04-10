Fiscalía de Los Ríos revela hallazgo de osamenta humana en terreno donde vivía Julia Chuñil

Cabe señalar que los tres hijos de la víctima están imputados por parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

Este viernes, la Fiscalía de Los Ríos dio a conocer el hallazgo de una osamenta humana en el terreno donde vivía Julia Chuñil Catricura. Este ocurrió a unos 50 metros de su casa, en el sector Huichaco, comuna de Máfil.

Este antecedente fue expuesto por la Fiscal Regional Tatiana Esquivel durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres hijos de Julia Chuñil, la cual se realiza en el Juzgado de Garantía de la comuna de Los Lagos.





Cabe señalar que los detenidos están imputados por parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

“La muestra ósea analizada presenta un 100 por ciento de correspondencia con ADN humano. Esto significa que todo el material genético detectado en esa muestra pertenece a humano, sin mezcla relevante con otras especies”, explicó la Fiscal Esquivel.

Ahora, la osamenta será sometida a un peritaje de ADN para determinar la identidad.