Revelan los 100 Líderes Mayores 2026: Listado reconoce aporte de personas mayores de 75 años en Chile

Desde la organización señalaron que, en un país que vive un acelerado proceso de envejecimiento demográfico, reconocer estas trayectorias permite ampliar la conversación sobre la vejez.

En el Mes de las Personas Mayores se anunciaron los seleccionados de “100 Líderes Mayores 2026” , reconociendo el aporte e influencia de un centenar de adultos de 75 años o más.

La sexta edición, a cargo de la Fundación Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Universidad Católica, batió récords con 4.448 postulaciones recibidas desde Arica hasta Cabo de Hornos, reflejando que la participación de los mayores es una necesidad viva para el desarrollo del país.

Un jurado integrado por figuras como Carlos Caszely, Rosa Devés, Marcelo Hernández y Cecilia Morel evaluó historias en ciencias, cultura, economía, labor comunitaria y vida saludable.

“Reconocer a los mayores ya no es un gesto simbólico, sino una necesidad país”, destacó Sofía Rivas Rufin, de Conecta Mayor UC, apuntando a un cambio profundo sobre el envejecimiento activo.

Desde la UC destacaron que el envejecimiento activo es prioritario en su Plan Estratégico 2026-2030, mientras que El Mercurio relevó la vigencia de estas trayectorias como un activo nacional.

La ceremonia de reconocimiento se transmitirá en vivo por EMOL TV el próximo martes 3 de noviembre a las 11:00 horas, destacando a los premiados de todo el país.

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Todos los 100 Líderes Mayores 2026

Puedes conocer las historias de los 100 Líderes Mayores 2026 en el sitio web lideresmayores.cl.