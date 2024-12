Este lunes fueron revelados parte de los chats que tuvo Andrés Chadwick con su ex socio y amigo Luis Hermosilla. Las conversaciones dan cuenta de, a lo menos, el interés que mantuvo el ex ministro de Interior por las gestiones de gobierno y los temas jurídicos que enfrentaba el ex presidente Piñera, por ejemplo con el caso de la Minera Dominga, del que Hermosilla tuvo antecedentes, tras el contacto con el ex director general de la PDI, formalizado en el Caso Audio, por revelación de secreto.