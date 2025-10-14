 Resultados Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron - Chilevisión
14/10/2025 11:24

Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron

El sorteo general es un sorteo público y aleatorio que se realiza con los varones para completar los cupos que no se llenaron con conscriptos voluntarios. Revisa acá los resultados.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes fueron publicados los resultados del llamado general para realizar el Servicio Militar en 2026, el cual sirve para completar la cantidad de cupos que se requieren una vez terminado el proceso de postulación voluntaria

Si eres hombre y cumples la mayoría de edad el próximo año pudiste haber salido sorteado. De ser el caso, serás evaluado por una comisión médica y militar para determinar si eres apto para realizar el servicio.

Aunque hay otras dos alternativas: además de aceptar el llamado y cumplir el servicio, puedes solicitar exclusión por problemas de salud, sociales o económicos, u optar por una modalidad alternativa si se encuentran cursando estudios superiores.

Revisa si fuiste llamado al Servicio Militar 2026

Los resultados del sorteo se publicaron hoy 14 de octubre, y los jóvenes seleccionados tienen plazo hasta noviembre para presentar su reclamación.

Puedes revisar con tu RUT si estás sorteado ingresando a este link, o bien, pinchando la siguiente imagen:

El proceso de reclutamiento finalizará en marzo de 2026, cuando los seleccionados serán evaluados por las instituciones y definir su incorporación a las filas castrenses dando cumplimiento a la Ley Nº 2.306 que Obliga al ciudadano a cumplir con este deber cívico.

¿Cómo eximirse del Servicio Militar 2026?

Para hacerlo debes ir a una oficina del cantón de reclutamiento e ingresar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA). Entrega los documentos que acrediten alguno de los siguientes motivos:

      • Presentas una imposibilidad física, psíquica o social.
      • Eres miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile.
      • Cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en tu grupo familiar.
      • Te casaste, estás en vías de ser padre o lo eres con anterioridad al sorteo.
      • Fuiste condenado a una pena aflictiva.
      • Eres descendiente por consanguinidad en línea recta y colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.
