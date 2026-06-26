Falleció Paul Landon a los 73 años, recordado conductor de Tierra Adentro
La información fue entregada por su amigo Gonzalo Silva, conocido como El Maestro Roscalata, quien lo acompañaba en los episodios.
Este viernes se reportó la muerte de Paul Landon, el conductor del recordado programa Tierra Adentro, a los 73 años.
La información fue entregada por su amigo Gonzalo Silva, conocido como El Maestro Roscalata, quien lo acompañaba episodio a episodio.
“Gracias por lo aprendido, hicimos camino juntos, la verdad la hicimos. Buen viaje, Paul. Chile te debe mucho. Gracias, Tierra Adentro“, escribió en su cuenta de Instagram.
El motivo del fallecimiento del periodista aún no se ha dado a conocer.
Tierra Adentro fue un clásico programa de los fin de semana que se emitió en una primera etapa en TVN (1991 y 2004). Posteriormente pasó por otros canales hasta 2015, cuando salió de pantalla.
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