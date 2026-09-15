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Reportan incendio con riesgo de propagación en vertedero en La Florida: Esto es lo que se sabe

El siniestro, inicialmente catalogado como incendio forestal, fue reclasificado como fuego en un basural tras la llegada de equipos de emergencia.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Un importante incendio se está registrando a esta hora en un vertedero en La Florida, en el límite con la comuna de Puente Alto, en la región Metropolitana.

Aunque en primera instancia el siniestro fue catalogado como incendio forestal, tras la llegada de personal de emergencias, su denominación cambió a fuego en un basural.

Matías Soublette, capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de Ñuñoa, señaló que la emergencia obligó al despliegue de todas las compañías de la comuna.

En lo que respecta al combate a las llamas, este se ha visto dificultado por los materiales que hay en el lugar, los que podrían ser inflamables.

Pese a lo anterior, según el voluntario, el fuego está “circunscrito y en trabajo de extinción”.

Ahora, le corresponderá a personal de Investigación de Incendios indagar las causas que iniciaron el siniestro en el lugar.

En desarrollo…

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