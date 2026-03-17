Reportaje de CHV Noticias revelará imágenes inéditas del carabinero baleado en Puerto Varas

El funcionario policial fue baleado en su cabeza el miércoles pasado en Puerto Varas y continúa en riesgo vital.

Este martes, en el edición central de CHV Noticias, se emitirá un reportaje donde se revelarán imágenes inéditas del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien fue baleado en la cabeza tras un procedimiento policial ocurrido el miércoles en Puerto Varas y donde continúa en riesgo vital encontrándose con ventilación mecánica.