Rayaron advertencia en pared: Colegios de Linares y Antofagasta suspendieron clases por amenazas de tiroteos

Un total de cuatro establecimientos educacionales cancelaron sus actividades para esta jornada ante eventuales episodios de violencia. En ambas comunas se hicieron denuncias ante el Ministerio Público.

Tres establecimientos educacionales de Antofagasta y uno de Linares anunciaron la suspensión de clases para este jueves producto de amenazas de tiroteos que fueron difundidas a través de diferentes espacios.

En la ciudad del norte se trata del Liceo Técnico, el Liceo Domingo Herrera Rivera y la Escuela Santiago Amengual; mientras que en la segunda el recinto fue el Colegio Salesianos de Linares.

Antofagasta: Tres recintos con clases suspendidas

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta señaló que la suspensión se adoptó como medida preventiva para resguardar la integridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

A su vez, a través de su Dirección Jurídica, el organismo anunció acciones legales para identificar y sancionar a los responsables de estas amenazas, en coordinación con Carabineros y el Ministerio Público.

Las amenazas fueron confirmadas por el coronel Luis Muñoz, prefecto de la ciudad, quien dio a conocer que la institución policial recibió diversas denuncias vinculadas a establecimientos educacionales.

“Están siendo entregadas de forma oportuna al Ministerio Público, quienes están decretando algunas medidas de protección hacia los establecimientos educacionales, las que serán concretadas mediante rondas periódicas y comunicación prioritaria“.





Rayado en pared alusivo a tiroteo en Linares

En cuanto al Colegio Salesianos de Linares, el recinto informó que se trató de un rayado escrito a mano que decía “mañana jueves tiroteo” y que fue hallado en el sector de los estudiantes de Educación Media.

Mediante un comunicado informaron que la situación fue reportada a Carabineros y al Ministerio Público. Asimismo, sostuvieron una asamblea general con los alumnos del ciclo.

A raíz de las amenazas y como medida preventiva, el colegio tomó la decisión de suspender las clases y actividades para asistentes de aula, profesores y estudiantes para este 2 de abril.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado integral de cada persona, promoviendo ambientes seguros, de respeto y confianza para todos“, concluyeron.