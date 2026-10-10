10/ 10/ 2026 22:11

“Quintrala de Magallanes” sale en libertad tras 14 años: Encargó a un sicario el asesinato de su esposo

Este miércoles recuperó su libertad Irma Ovalle, la denominada “Quintrala de Magallanes”, una mujer que encargó a un sicario el asesinato de su esposo para quedarse con su pensión. Una comisión determinó que, tras cumplir 14 años de condena por parricidio, reunía los requisitos para continuar con su pena con un beneficio que le permitió salir de la cárcel y regresar a su casa. En mayo, la Corte ya había fallado a su favor, autorizando el pago retroactivo de 200 millones de pesos correspondientes a la jubilación de su marido.