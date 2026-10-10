Ignacia Michelson culminó su paso por Miss Grand entre las 25 mejores: “Este logro es de Chile”

La representante chilena avanzó en la primera selección, pero no consiguió un lugar en el Top 10 que disputó las siguientes etapas del certamen. A través de Instagram, la modelo publicó un emotivo mensaje.

Ignacia Michelson cerró su participación en Miss Grand International 2026 tras clasificar entre las 25 mejores candidatas de la gala final.

La representante chilena avanzó en la primera selección, pero no consiguió un lugar en el Top 10 que disputó las siguientes etapas del certamen.

La modelo y ex chica reality participó en el desfile en traje de baño, instancia en la que se definieron las diez clasificadas. Su paso por la competencia terminó en esa ronda.

Tras el resultado, Michelson compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde agradeció a quienes la acompañaron en este proceso.

“Gracias a todos los que creyeron en mí, incluso en esos momentos en los que muchas veces ni yo misma creía que podía lograrlo”, escribió.

La representante nacional reconoció que llegó al concurso sin experiencia en este ámbito y con inseguridades que debió enfrentar durante su preparación. “Y hoy puedo mirar hacia atrás y decir que crecí, me superé y logramos juntos un TOP que jamás habría sido posible sin ustedes ”, expresó.

“Este logro no es solamente mío. Es nuestro. Es de Chile”, agregó, dedicando su clasificación a las personas que la apoyaron.

La reacción de Ignacia Michelson, Miss Chile, cuando la llamaron al Top 25 🥹❤️

#MissGrandInternational #MGI2026 https://t.co/zC4ExJyCHD — vini (@vinnie_qe) October 10, 2026

“Yo quería llegar todavía más lejos”

En su despedida, Michelson también manifestó que esperaba avanzar a las últimas instancias del concurso, aunque valoró el esfuerzo realizado.

“Yo quería llegar todavía más lejos por ustedes, pero me voy con el corazón lleno, sabiendo que entregué todo lo que tenía”, señaló.

Además, expresó su deseo de que su participación motive a otras personas a perseguir sus objetivos. “Sí se puede. Yo también tuve miedo. Yo también dudé de mí. Y aun así lo intenté y lo logré”, afirmó.

Finalmente, dedicó unas palabras a quien represente al país en la próxima edición: “Espero de corazón que la próxima Miss Grand Chile llegue todavía más lejos que yo, porque esto recién comienza”.