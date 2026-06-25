Prisión preventiva para quinto y sexto detenido en crimen de niño en San Bernardo

Los imputados, de 18 y 23 años, quedaron con la máxima medida cautelar mientras se realiza la investigación.

Este jueves, el Juzgado de Garantía de San Bernardo formalizó a los últimos detenidos en el crimen del niño de 12 años ocurrido en San Bernardo.

Se trata de dos sujetos mayores de edad, de 18 y 23 años respectivamente, y que fueron detenidos este miércoles.





Tras la audiencia se determinó la prisión preventiva de ambos, quienes se sumarán a los otros dos mayores de edad que recibieron la misma medida cautelar. En cambio, dos menores de 17 años quedaron en internación provisoria.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que el tribunal acogió la solicitud del Fiscal Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, y dictó la prisión preventiva para dos imputados que aparte de la fatal encerrona participaron de otros delitos violentos en la madrugada del martes.