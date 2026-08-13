Polémica en Liceo Augusto D’Halmar: Funcionarios salen al paso tras amenazas a alumno

Un grupo de funcionarios del establecimiento salió públicamente a respaldar el desarrollo del paro de lápices indefinido que mantienen los estudiantes.

Funcionarios del Liceo Augusto D’Halmar emitieron una declaración pública para abordar el “paro de lápices” indefinido que mantienen los estudiantes, asegurando que la movilización se ha desarrollado de forma pacífica.

El pronunciamiento surge luego de que este miércoles se suspendieran las clases presenciales tras la denuncia de un alumno que acusó amenazas por rechazar la paralización.

Según los trabajadores, durante las jornadas de movilización se realizaron asambleas, actividades culturales, deportivas y labores de mejoramiento del establecimiento.

Además, recalcaron que los estudiantes que quisieran asistir a clases podían hacerlo libremente. “Aquellos estudiantes que decidieran asistir a clases (…) tenían plena libertad para hacerlo”, indicaron.





“Se ha desarrollado de manera pacífica”

Los funcionarios también destacaron que han visto a estudiantes realizando limpieza de salas, pasillos y espacios comunes, además de organizar clases para alumnos más pequeños y actividades recreativas.

En el documento, afirmaron que la paralización “se ha desarrollado de manera pacífica y sin manifestaciones de violencia” , resaltando el “fuerte componente de organización, participación, construcción de comunidad, identidad y cuidado de los espacios”.

Asimismo, señalaron haber observado “diariamente una preocupación por el bienestar de sus compañeros y compañeras”, además de esfuerzos por resguardar la seguridad y el correcto funcionamiento de las actividades.

Finalmente, fueron categóricos al referirse a las denuncias de intimidación: “NO nos hemos sentido vulnerados, violentados ni amedrentados por los estudiantes que participan de esta paralización, en ningún momento ni circunstancia”.