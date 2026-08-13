TC acoge parcialmente requerimientos de inconstitucionalidad por megarreforma

El órgano jurisdiccional estableció como inconstitucional el artículo que establecía el “derecho a indemnización” ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental.

El Tribunal Constitucional acogió de manera parcial este jueves los requerimientos de constitucionalidad que fueron presentados por parlamentarios de oposición contra la megarreforma del Gobierno.

Sobre el artículo que establece la “invariabilidad tributaria” para inversionistas, fueron declarados inconstitucionales cuatro puntos:

La expresión “entre otros” contenida en el párrafo primero del numeral 1, denominado “De la inversión extranjera y del contrato de inversión”.

La frase “Con todo, en circunstancias calificadas, el Ministerio de Hacienda podrá extender dicho plazo previo informe de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera”, contenida en el párrafo séptimo del numeral 1, denominado “De la inversión extranjera y del contrato de inversión”.

La frase “o por la ejecución de proyectos conexos”, contenida en el párrafo tercero del literal A del numeral 2, en que se establecen los “derechos y obligaciones de la inversión extranjera”.

El numeral 4 de forma íntegra, en que se regulan los denominados “proyectos conexos”.





Sin embargo, el órgano estableció la “inconstitucionalidad íntegra” de los artículos 12 y 13 , que establecían el derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental.