Permanece en riesgo vital: Dan a conocer principal teoría tras ataque a disparos a una mujer en su casa en El Bosque

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía ECOH los atacantes dispararon en al menos 10 oportunidades, donde dos de estos proyectiles dieron en la víctima.

Impacto existe en la comuna de El Bosque luego de que una mujer quedara en riesgo vital tras ser baleada por desconocidos cuando estaba en su domicilio.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía ECOH los atacantes dispararon en al menos 10 oportunidades, donde dos de estos proyectiles dieron en la víctima, quien fue trasladada de urgencia hasta el Hospital El Pino.





Entregan teoría tras ataque en El Bosque

En un primer momento se consideró que esto podría ser un ajuste de cuentas o un ataque por alguna rencilla anterior, sin embargo, por ahora se descarta que esta víctima haya sido el objetivo del ataque y es probable que los antisociales se hayan equivocado de casa.

Además, se informó que la mujer de 59 años no tiene antecedentes penales.