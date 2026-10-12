Pdte. Kast anuncia rebaja de hasta 25% en tarifas del TAG de Autopista Central

La medida contempla descuentos de 10% fuera de punta y de 25% en horarios punta y de saturación, aunque aún debe ser aprobada.

El gobierno del presidente José Antonio Kast presentó este lunes una propuesta de rebaja de hasta un 25% en las tarifas del TAG de Autopista Central , una de las vías más transitadas de la región Metropolitana.

Durante las próximas semanas, el acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria será sometido a una revisión administrativa y deberá ser aprobado para que la rebaja se concrete.

La iniciativa busca aliviar el bolsillo de las familias que utilizan a diario esta autopista y contribuir a reducir los costos de transporte asociados a las actividades comerciales y logísticas de la capital.





¿En qué consiste la rebaja a las tarifas del TAG?

La medida contempla una rebaja del 10% en la tarifa base fuera de los horarios punta y de un 25% en las tarifas correspondientes a los períodos punta.

Por ejemplo, una cuenta de $100.000 por viajes fuera de hora punta bajaría a $90.000. Si todos los viajes fueran en horario punta o de saturación, el pago sería de $75.000.

En tanto, si la mitad de los viajes fuera fuera de horario punta y la otra mitad en horario punta, la cuenta quedaría en $82.500, con un ahorro de $17.500.

El Ejecutivo espera que la medida entre en vigencia el 1 de enero de 2027.