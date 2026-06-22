PDI confirma que 52 de los 64 niños haitianos están con familiares, escolarizados y son parte del sistema de salud

El director general de la institución descartó la irregularidad en los procesos de reunificación familiar y aseguró que siguen buscando al resto.

Eduardo Cerna, director general de la Policía de Investigaciones (PDI), confirmó este lunes que 52 de los 64 niños haitianos, que Contraloría no habría logrado ubicar tras su ingreso al país, se encuentran junto a familiares.

Polémica causó en los últimos días, la presunta irregularidad en los procesos de reunificación familiar. Sin embargo, la autoridad policial aseguró que “están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud”.

“Con los padres, madres o hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con el que se relacionan”, sostuvo.

Además, agregó que “seguimos ubicando a los otros para tener claridad sobre en qué situación están”.