“Por siempre”: Pareja de hincha fallecida de Colo Colo dedicó emotivo mensaje tras funeral - Chilevisión

Este sábado, la pareja de Martina Riquelme le dedicó un sentido mensaje en redes sociales tras el funeral de la joven de 18 años, quien falleció en las afueras del Estadio Monumental.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando los hechos para esclarecer bajo qué contexto perdieron la vida tanto Martina como Mylan Liempi, de 12 años y así determinar responsabilidades.

El mensaje de la pareja de Martina Riquelme

"Video que me hiciste y no lo subiste porque te dije que no me gustaba como salía, pero pude rescatarlo y tenerlo para poder disfrutarlo cuando yo quiera", expresó el joven.

El registro con el que acompañó el texto, fue creado por Martina y en él, su pareja aparece haciendo diversas travesuras ante la cámara, como lanzar flechas de juguete.

En ese contexto, el joven agregó: "Vivimos momentos muy lindos de los cuales nunca me olvidaré. Siempre fuiste un apoyo cuando lo necesité, me guiaste por el buen camino. Por siempre, princesa. Descansa en paz".

El funeral de Martina se llevó a cabo este sábado e incluyó un cortejo fúnebre donde participaron todos sus familiares y cercanos, quienes pasaron por fuera del Estadio Monumental antes de llegar al Cementerio Parque Cordillera.