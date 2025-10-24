 Padres acusados de violación a su hija de 12 fueron declarados culpables - Chilevisión
24/10/2025 19:46

Padres acusados de violación a su hija de 12 fueron declarados culpables

La menor murió en 2023 luego de caer desde un quinto piso del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, hasta donde llegó tras una orden de internación por parte del Juzgado de Familia de Bulnes.

Publicado por CHV Noticias

El Tribunal Oral en lo Penal declaro a los padres de una niña de 12 años, acusados de cometer violaciones reiteradas en su contra de su hija.

También se condenó al cuñado de la menor, quien también fue parte de los ataques sexuales que sufrió la niña que murió en 2023 al caer desde un quinto piso del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

Los sujetos identificados como C.A.S.F, A.M.L.C y F.J.M.S cometieron los abusos en el domicilio de la familai en Bulnes entre los años 2021 y 2023.

La sentencia se dará a conocer el 5 de noviembre y el Ministerio Público solicita presidio perpetuo calificado para los progenitores y presidio perpetuo simple para el cuñado. 

El padre también enfrenta una acusación por desacato debido a que no cumplió la prohibición de acercarse a la menor, por lo que podría sumar 5 años de presidio más. 

Víctima estuvo embarazada

La niña presentó un embarazo de seis semanas en marzo de 2023, el cual fue interrumpido conforme a la Ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Como medida de protección, el Juzgado de Familia de Bulnes ordenó su internación en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, lugar donde el 26 de julio de 2023 perdió la vida tras caer desde el quinto piso del recinto.

