Padre e hijo fueron detenidos en Putaendo: Están siendo vinculados a desaparición con homicidio de joven de 17 años

El padre habría manifestado su intención de confesar lo ocurrido, permitiendo encontrar un cuerpo calcinado rescatado este jueves, cuya identidad aún no es determinada.

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas por su presunta vinculación en la desaparición y homicidio de un joven de 17 años en Putaendo, región de Valparaíso.

Al adolescente se le perdió el rastro el pasado 23 de junio y la investigación logró determinar que la víctima iba camino a su casa cuando fue obligada a subir a una camioneta donde iban dos personas.





Lo que se sabe sobre las detenciones

“En virtud a las diligencias en terreno, se logró la vinculación directa de dos sujetos mayores de edad, quienes mantienen un vínculo familiar directo, dado que estos eran padre e hijo”, expuso el teniente Fabián Lagos, SEBV de Carabineros.

En esa misma línea, agregó que ambos “fueron vinculados al secuestro con homicidio de la víctima”.

Según explicó el fiscal ECOH de Valparaíso, Benjamín Santibáñez, se logró determinar la patente de la camioneta que fue encontrada por personal policial en la comuna de San Felipe.

Así, se les informó a estos dos adultos sobre la situación y el padre de 55 años manifestó su intención de confesar lo ocurrido.

“El padre voluntariamente, concurre con personal del SEVB y la SIP San Felipe, hasta el lugar que nos indicó, donde se encontró un cuerpo calcinado y se llamó a Labocar y OS-9 de Carabineros” , indicó el fiscal Santibáñez.

Sin embargo, es importante destacar que se están realizando las pericias correspondientes para determinar la identidad del cuerpo encontrado, por lo que aún no se confirma que sea el joven de 17 años que está desaparecido.

Finalmente, ambos detenidos pasarán a control de detención durante la jornada de este viernes.