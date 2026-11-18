18/ 11/ 2026 14:57

Overoles blancos protagonizan incidentes en Liceo 7 de Ñuñoa: causaron destrozos con bombas molotov

Durante este miércoles se realizó una manifestación que fue convocada a través de redes sociales, en el Liceo 7 de la comuna de Ñuñoa, en el sector de avenida Irarrázaval. Personas vestidas de overoles blancos comenzaron a lanzar bombas molotov hacia el interior del establecimiento educacional, causando múltiples destrozos. Al lugar llegó personal de seguridad municipal y de Carabineros. Tras lo ocurrido, la SIP quedó a cargo de las primeras diligencias investigativas. Además, el alcalde Sebastián Sichel condenó los hechos.