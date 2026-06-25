“No va a pasar nada”: Gonzalo Feito reapareció tras conocerse denuncia por violencia intrafamiliar de 2024

El comunicador habló al inicio de su programa y, aunque no se refirió directamente a la acusación por VIF, envió un mensaje a quienes lo han apoyado luego de que se conociera que será formalizado por el caso.

Gonzalo Feito reapareció ante los medios luego de darse a conocer que será formalizado por una causa de violencia intrafamiliar que mantiene vigente desde el 2024.

El comunicador aprovechó los primeros minutos de su programa Próceres, que se transmite en YouTube, para referirse a su situación personal.

“Hay veces que se duerme mejor, otras que uno se despierta en las noches, pero todo bien“, inició diciendo en tono de broma tras la pregunta de su compañera, Pamela LeRoy.





Aunque no abordó directamente la causa judicial en su contra, el exanimador de Sin Filtros también se tomó el espacio para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido el último tiempo.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han mandado mensajes, cariño, mis compañeros de trabajo, tengo un equipo que es un lujo, es un lujo de equipo humano”

En esa línea, Gonzalo Feito continuó con su mensaje e insistió en que “estoy rodeado de buenas vibras, muy buena energía, así que darles las gracias a todos”

“Está todo bien, no va a pasar nada, así que tranquilidad”, agregó antes de dar comienzo a su programa.

La denuncia contra Gonzalo Feito

Este miércoles se conoció que Gonzalo Feito enfrentará una causa judicial de violencia intrafamiliar, según consignó el medio Contrapoder.

El hecho habría ocurrido el 4 de septiembre de 2024, cuando su expareja lo denunció ante Carabineros en la 37° Comisaría de Vitacura por el delito de violencia intrafamiliar.

La audiencia de formalización está fijada para el próximo 1 de septiembre de 2026.