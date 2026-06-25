Gonzalo Feito será formalizado por maltrato habitual contra su expareja

El periodista habría incumplido la prohibición de acercarse a su expareja, quien lo denunció en septiembre de 2024.

En las últimas horas se conoció que Gonzalo Feito será formalizado por una causa judicial de violencia intrafamiliar que mantiene vigente desde el 2024.

Todo se remonta al 4 de septiembre de 2024, cuando su expareja lo denunció ante Carabineros en la 37° Comisaría de Vitacura por el delito de violencia intrafamiliar, consignó el medio Contrapoder.

El citado medio indicó que a pesar de la denuncia y la prohibición de acercarse a la denunciante, se habrían mantenido los malos tratos hacia la mujer, escalando al delito de maltrato habitual en el contexto de violencia intrafamiliar.





Ya hay fecha para la formalización de Gonzalo Feito

Por este motivo y tras dos años de investigación, la Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó una audiencia de formalización en contra de Feito, la cual fue aceptada por el Cuarto Juzgado de Santiago.