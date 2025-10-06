 Niño de 2 años baleado por su padre en Temuco recibió el alta - Chilevisión
06/10/2025 18:13

Niño de 2 años baleado por su padre en Temuco recibió el alta

El menor ingresó de urgencias al Hospital Regional tras recibir el impacto de una bala que manipulaba su padre, luego de una discusión en la casa de su madre.

Publicado por CHV Noticias

A un mes de ser baleado por su propio padre en la población Pedro de Valdivia de Temuco, el menor de 2 años fue dado de alta.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre en la casa de la madre del niño, donde tras una discusión, el hombre manipuló un arma dentro de la casa apuntando al pequeño.

Producto de eso el niño reibió un impacto en su cabeza y tuvo que ser trasladado por Carabineros a urgencias del Hospital Regional, donde ingresó grave y permaneció por varios días en riesgo vital. 

Tras esta situación, el sujeto trató de huir en una motocicleta, sin embargo, personal policial activó un protocolo para dar con su detención.

Padre formalizado por parricidio frustrado 

El padre del menor fue formalizado por parricidio frustado, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones.

Dado los antecedentes se determinó que deberá permanecer bajo prisión preventiva mientras dure la investigación del caso.

