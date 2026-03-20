Mujer se encuentra en riesgo vital tras asistir a una lipoescultura en clínica de Providencia

La víctima, quien es de nacionalidad peruana y tiene 31 años, se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Una mujer se encuentra en riesgo vital en la Clínica Santa María tras asistir a una cirugía en una clínica estética de la comuna de Providencia.

La información fue dada a conocer por Walt Dapremont, Subjefe de la Brigada de Homicidios de la PDI región Metropolitana, quien señaló que la víctima es una mujer de 31 años y de nacionalidad peruana.





“El hecho ocurrió mientras se realizaba un procedimiento quirúrgico, una lipoescultura. Ahí se descompensa y se sufre un paro cardiorrespiratorio y es trasladada por personal de la misma clínica hasta la clínica Santa María, donde se encuentra riesgo vital”, afirmó.

“Se investiga a través del Ministerio Público un cuasidelito de homicidio cometido por profesionales de la salud, el cual no se puede corroborar, ya que la paciente se encuentra en riesgo vital”, agregó Dapremont.

Por último, el subprefecto indicó que habría antecedentes de otros hechos similares en la misma clínica, los cuales están siendo verificados y agregados a la carpeta investigativa.