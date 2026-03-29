Mujer en situación de calle dio a luz al interior de precaria estructura en Concepción

De acuerdo con Carabineros, tanto la madre como el recién nacido se encuentran fuera de peligro.

La jornada de este sábado una mujer en situación de calle dio a luz a un niño al interior de una precaria estructura en Concepción.

El trabajo de parto se logró llevar a cabo con la asistencia de carabineros, quienes prestaban servicios preventivos en el marco del festival REC.

“Nos tomó por sorpresa. Fue personal que estaba resguardando la zona cuando tuvieron el llamado”, indicó el coronel Marco Antonio Jiménezde Carabineros de Concepción.





Qué se sabe sobre la mujer en situación de calle que dio a luz

Durante el operativo de tránsito y seguridad del festival, Carabineros recibió el llamado de que una mujer de 28 años se encontraba con contracciones y necesitaba ayuda.

La madre en ese momento se trasladaba por el sector, pero debido a las fuertes contracciones debió tener al niño en ese mismo lugar, tomando por sorpresa a los funcionarios.

Según el reporte policial, tanto la madre como el recién nacido se encuentran con buena salud tras ser llevados a un centro asistencial para recibir las primeras atenciones de urgencia.