Ministro Rabat devela presuntas falencias del SML: “No había control en materia de temperatura”

“Compruebo, lamentablemente, que había un problema de gestión”, expresó el secretario de Estado en exclusiva con CHV Noticias.

Fernando Rabat, ministro de Justicia, abordó en exclusiva con el periodista de CHV Noticias, Daniel Matamala, las quejas que ha recibido el Servicio Médico Legal (SML) por su funcionamiento.

El abogado señaló que existe una auditoria misterial en curso: “Tiene seis etapas. De forma preliminar hemos analizado dos de esas y compruebo, lamentablemente, que había un problema de gestión “.

“Los sistemas computacionales que ocupaban, la forma en que apilaban los cuerpos. No había ningún control en materia de temperatura. Había una mascota, un gato”, enumeró el titular de Justicia respecto a las presuntas falencias del SML.





En ese sentido, Rabat reiteró que “lamento comprobar la falta de gestión”, no obstante aseguró que “vamos a tener un Servicio Médico Legal que esté capacitado para atender todas las necesidades de la gente“.

Sobre posibles recortes de ingresos al ente público expresó: “ No necesita presupuesto cuando lo que necesita es controlar la temperatura, ordenar debidamente los cadáveres, que se trabaje debidamente para otorgar los peritajes que pide la justicia“.

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