Ministro de Justicia anuncia ampliación de cárcel de Santiago I: “Tenemos que pensar en el bien común”

En exclusiva con CHV Noticias, Fernando Rabat reveló las medidas que tomará el gobierno ante la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Fernando Rabat, se refirió a la situación carcelaria en Chile, específicamente al hacinamiento, en una entrevista exclusiva con el periodista de CHV Noticias Daniel Matamala.

Respecto al tema, el secretario de Estado comentó que en su período de mandato, el gobierno busca duplicar las plazas en las cárceles que contempla el Plan de Infraestructura 2026-2030.

“Nuestro desafío es doblar el plan carcelario en estos cuatro años y establecer 20 mil nuevas plazas “, anunció.





Según Rabat, dicha meta la concretarían mediante la construcción de nuevas cárceles, en lo que ya están trabajando: “Ya tenemos ubicados algunos lugares junto con el Ministerio de Obras Públicas”.

“En eso queremos innovar. Nos gustaría, y hemos estado pensando en un sistema que nos permita tener cárceles en dos o tres años“, compartió.

Además, el ministro aseguró que “no se van a construir cárceles en Santiago. Se ampliará la cárcel de Santiago “.

Al ser consultado por la posible opinión del alcalde de la comuna, Mario Desbordes, Rabat respondió: “Lamentablemente acá tenemos que pensar en el bien común. Y el bien común supone la necesidad de disminuir el hacinamiento”.

Ve el momento de la entrevista al ministro Rabat acá