Ministro De Grange descarta reducción de buses del sistema RED tras críticas en redes sociales

El ministro de Transportes compartió un gráfico de la flota total de buses circulando en Santiago en el sistema de buses RED y afirmó que no se ha reducido la operación ni frecuencia de estos.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, abordó la críticas sobre una eventual disminución de buses y frecuencias en el sistema de transporte de la región Metropolitana.

Durante las últimas semanas han surgido varias críticas y reclamos por parte de los usuarios en redes sociales apuntando a problemas en el con la flota que circula por la capital.

En muchos casos se ha reclamado por la disminución de los buses disponibles, aglomeración en los paraderos y también aumento en el tiempo de desplazamiento.

Por favor refuerzen los recorridos del paradero que esta en las afueras del metro estacion San Pablo, esto es hoy a las 18:35 @louisdegrange @Red_Movilidad @MTTChile pic.twitter.com/axPmJqT8Bf — Carlos 😎 (@Trimachine21) April 7, 2026

El ministro compartió un gráfico del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) en su cuenta de X, en el que dio cuenta de la flota total de buses circulando en Santiago en el sistema de buses RED, en que señala no se ha reducido la operación.

De acuerdo a la imagen, se tomó en cuenta el periodo correspondiente a los últimos 5 lunes, desde el 9 de marzo hasta 6 de abril.





En el gráfico también se expone que las horas de mayor operativa son entre las 08:00 y las 10:00 horas en la mañana y las 18:00 y las 21:00 horas en la tarde.

Ante esos datos, Louis de Grange afirmó que “no ha habido ningún cambio en el plan operacional definido en febrero”.

En ese sentido, también apuntó a que “es FALSO que se hayan reducido buses, frecuencias o recorridos”.

Ministro de Transportes responde a críticas