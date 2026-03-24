24/ 03/ 2026 14:36

“Abastecimiento va a haber”: Ministra Rincón descarta quiebre en stock de bencinas tras anuncio de alzas

En conversación con CHV Noticias Tarde, la ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió a la disponibilidad de combustibles en el país en el marco de la alta demanda entre los consumidores por el anuncio de alza de precios. Según explicó, han coordinado con las compañías bencineras para asegurar el suministro. “Los recursos están y se han tomado todas las medidas para que exista abastecimiento en los distintos puntos del país”, manifestó.