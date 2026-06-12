“Mi hijo no aparece”: Madre argentina viajó a Chile para buscar a joven desaparecido tras incendio en casona de Santiago

A tres días del siniestro, equipos retiran escombros en el lugar afectado y trabajan para encontrar al trasandino de 30 años.

Una madre busca a su hijo de nacionalidad argentina desaparecido, tras el incendio que afectó a una casona en el centro de Santiago el pasado martes y dejó a más de 50 personas damnificadas.

A tres días del siniestro ocurrido en la intersección de las calles Libertad con Agustinas, equipos de la municipalidad retiran escombros mientras unidades de rescate de Bomberos trabajan para encontrar al joven de 30 años.





Madre busca a joven desaparecido tras incendio en casona de Santiago

Esta situación motivó a que su madre cruzara la cordillera después de no recibir ninguna información de parte de Cancillería, lo que aumentó aún más su preocupación.

El día martes, la mujer no mantuvo contacto con su hijo, por lo que consultó con sus amigos, pero ninguno sabía de su paradero.

Con el pasar de la horas, preguntaron por él a distintas entidades, entre ellas centros asistenciales y policías, pero solo obtuvieron respuestas negativas.

La madre del joven argentino conversó con CHV Noticias: “Le envié mensajes y no le llegaban. Lo empecé a llamar y no me pude contactar. Como madre, yo sabía “.

“Uno de los compañeros vino y se encontró con que esto había pasado. La información de Cancillería era que no había desaparecidos, pero mi hijo no aparece“, agregó.