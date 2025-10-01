Metro de Santiago informó la reapertura de la estación Santa Lucía tras manifestaciones - Chilevisión

El tren subterráneo comunicó la suspención parcial del servicio de Línea 1.

Durante la noche de este miércoles, Metro de Santiago informó la normalización del servicio de una estación de Línea 1.

Se trata de la estación Santa Lucía, la cual se vio obligada a cerrar y permanecer sin detención de trenes por más de una hora.

¿La razón? Según informaron desde el tren subterráneo, el motivo fue "manifestaciones en el exterior".