Metro de Santiago informa cierre de 12 estaciones de Línea 5: Revisa tramos afectados y alternativas de ruta - Chilevisión

El servicio está disponible solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.

Durante la noche de este lunes, Metro de Santiago informó la suspensión parcial del servicio de Línea 5.

De acuerdo a las redes sociales del tren subterráneo, el servicio está disponible solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.

¿El motivo? Hay un "tren detenido por más tiempo del habitual", causando problemas en el tramo restante de la línea.

Siendo cerca de las 20:45, Metro de Santiago reportó que hay 12 estaciones cerradas:

Parque Bustamante

Santa Isabel

Irarrázaval

Ñuble

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

B. La Florida

Vicente Valdés

Alternativas de ruta