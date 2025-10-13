Metro de Santiago informa cierre de 12 estaciones de Línea 5: Revisa tramos afectados y alternativas de ruta - Chilevisión

El servicio está disponible solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.
Durante la noche de este lunes, Metro de Santiago informó la suspensión parcial del servicio de Línea 5.
De acuerdo a las redes sociales del tren subterráneo, el servicio está disponible solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.
¿El motivo? Hay un "tren detenido por más tiempo del habitual", causando problemas en el tramo restante de la línea.
Siendo cerca de las 20:45, Metro de Santiago reportó que hay 12 estaciones cerradas:
[ALTERNATIVAS DE RUTA] Si vas desde Vicente Valdés #L4 hacia #L2, realiza la combinación en Tobalaba hasta Los Héroes, combina con #L2 para continuar con tu viaje. https://t.co/bABIDP1V8r pic.twitter.com/Cx6I1rSHYl— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 13, 2025