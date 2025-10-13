 Metro de Santiago informa cierre de 12 estaciones de Línea 5: Revisa tramos afectados y alternativas de ruta - Chilevisión
13/10/2025 20:37

Metro de Santiago informa problemas en casi la mitad de la Línea 5 por tren detenido

El servicio está disponible solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este lunes, Metro de Santiago informó la suspensión parcial del servicio de Línea 5.

De acuerdo a las redes sociales del tren subterráneo, el servicio está disponible solo desde Plaza de Maipú a Baquedano.

¿El motivo? Hay un "tren detenido por más tiempo del habitual", causando problemas en el tramo restante de la línea.

Siendo cerca de las 20:45, Metro de Santiago reportó que hay 12 estaciones cerradas:

  • Parque Bustamante
  • Santa Isabel
  • Irarrázaval
  • Ñuble
  • Rodrigo de Araya
  • Carlos Valdovinos
  • Camino Agrícola
  • San Joaquín
  • Pedrero
  • Mirador
  • B. La Florida
  • Vicente Valdés

Alternativas de ruta

