Metro anuncia cierre de estaciones en Línea 1 por incidentes en marcha de estudiantes en la Alameda
La empresa indicó que se trata de dos estaciones debido a los enfrentamientos entre estudiantes y carabineros.
Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales que dos estaciones se encuentran cerradas debido a manifestaciones.
Se trata de Universidad Católica y Santa Lucía, correspondientes a la Línea 1, donde se producen graves incidentes en la Alameda entre carabineros y estudiantes que lideraban una marcha por la principal arteria de Santiago.
11:20 hrs. 🟡Santa Lucía #L1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el entorno de la estación. https://t.co/zOzIPa22sC
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 3, 2026