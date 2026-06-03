Metro anuncia cierre de estaciones en Línea 1 por incidentes en marcha de estudiantes en la Alameda

La empresa indicó que se trata de dos estaciones debido a los enfrentamientos entre estudiantes y carabineros.

Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales que dos estaciones se encuentran cerradas debido a manifestaciones.

Se trata de Universidad Católica y Santa Lucía, correspondientes a la Línea 1, donde se producen graves incidentes en la Alameda entre carabineros y estudiantes que lideraban una marcha por la principal arteria de Santiago.



