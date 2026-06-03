Metro de Santiago informó el corte parcial de cinco estaciones en plena hora punta

La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.

Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas la mañana de este miércoles, en plena hora punta.

La interrupción del funcionamiento se debió a la presencia de una persona en la vía. Sin embargo, la empresa comunicó que ya está normalizado.

El tramo afectado correspondió a las estaciones entre Rojas Magallanes y Elisa Correa en la Línea 4 . El listado completo era el siguiente:

Rojas Magallanes

Trinidad

San José de la Estrella

Los Quillayes

Elisa Correa

Debido a la interrupción del servicio, Metro también informó que la ruta expresa estaría suspendida, por lo que los trenes se detuvieron en todas las estaciones.