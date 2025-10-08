Harold Mayne-Nicholls confirma la muerte de su madre, María Soledad Sécul: “Seguiremos tu legado” - Chilevisión

El candidato presidencial independiente informó este miércoles el fallecimiento de su mamá. Su equipo anunció que suspendió sus actividades públicas de manera temporal.

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls lamentó este miércoles la muerte de su madre, María Soledad Sécul Taboada, quien partió un día después de haber estado de cumpleaños.

"Hoy partió mi querida madre. Todos la conocían como Lula. Ayer le celebramos sus 87 años de vida", escribió a través de su cuenta de Instagram, texto que acompañó con un retrato de su mamá.

"La recordaremos siempre por su gran espíritu de servicio; su generosidad; su carácter; su extraordinaria mano en la cocina", expresó, junto con destacar su "pan de pascua, "merengues" y sus "postres inigualables".

Otros aspectos que destacó el periodista fuerno "sus tortas de cumpleaños, su sentido de justicia; las millones de enseñanzas que nos dejó y sus deseos de siempre mantener unida a la familia".

"Descansa, querida mamá. Aquí seguiremos tu legado y te echaremos mucho de menos. Todos te queremos mucho", concluyó el abanderado independiente.

En un nuevo post, junto con informar que el velatorio y funerales se llevarán a cabo en el Parque del Recuerdo, el equipo de Mayne-Nicholls anunció que el candidato "suspenderá temporalmente sus actividades públicas".