“Mi hijo no quiere volver a clases”: Profesor fue detenido tras ser acusado de agredir a alumnos de 4° básico - Chilevisión

Los menores acusan que fueron agredidos por el profesor cuando buscaban rescatar una pelota que cayó tras una reja durante un recreo.

Un profesor fue detenido por Carabineros luego de ser acusado de agredir a tres alumnos de 4° básico del colegio Grecia de la comuna de Talagante.

En el programa Contigo En Directo de Chilevisión se dio a conocer que esta supuesta agresión habría ocurrido durante un recreo, cuando el profesional estaba en el patio y una pelota cayó cerca de él.

Tras esto, los menores fueron trasladados hasta la urgencia del Hospital de Talagante pata constatar lesiones, al igual que el profesor, quien luego quedó en calidad de detenido.

Durante el programa también se señaló que otros alumnos habrían grabado los hechos, los que luego fueron entregados al colegio y finalmente al Ministerio Público como evidencia durante las primeras diligencias.

"Mi hijo no quiere volver a clases"

CHV Noticias conversó con el padre de uno de los niños afectados, quien señaló que el profesor lo agredió en el contexto de recuperar una pelota durante un recreo.

"Ningún profesor puede tener esa reacción, estoy decepcionando, del colegio también... Queremos que nuestros hijos estén seguros, mi hijo ya no quiere volver a clases", manifestó el hombre.

Comunicado municipalidad Talagante