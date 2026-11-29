El menor de edad participaba en una actividad recreativa en una parcela cuando ocurrió la emergencia.

Un menor de 7 años murió tras ser hallado inconsciente en una piscina ubicada en la comuna de Isla de Maipo, durante la tarde este sábado.

La Brigada de Homicidios Región Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las primeras diligencias investigativas.

En ese contexto, la subinspectora María José Pérez informó que el fallecimiento de la víctima ocurrió durante una actividad recreativa en una parcela.





Según los antecedentes entregados, el menor de edad se sumergió en la piscina y pasaron algunos minutos antes de que su madre se percatara de que no había vuelto a salir a la superficie.

Ante esta situación, la mujer ingresó al agua y lo encontró inconsciente.

Pese a que se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, el niño fue traslado al Cesfam de Isla de Maipo, donde finalmente se constató su fallecimiento.