Los presuntos responsables fueron identificados tras una investigación de la PDI junto a otras instituciones, tras la orden de Fiscalía.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 14 turistas franceses que ingresaron al Cerro Unita y dañaron el monumento nacional “Gigante de Tarapacá”, en la comuna de Huara.

La Fiscalía del Tamarugal ordenó a la institución realizar las diligencias correspondientes para establecer los hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre.

Así lo informó el inspector Jorge Cárdenas, de la Bidema Arica, quien contó la investigación se llevó a cabo junto al Laboratorio de Criminalística y la Municipalidad de Iquique.





Finalmente, mediante el trabajo de brigadas de la PDI de Calama y Tocopilla, lograron identificar y detener a los 14 turistas franceses involucrados en el incidente.

El geoglifo “Gigante de Tarapacá”, también conocido como el “Gigante de Atacama”, es un monumento protegido por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales.

Esta normativa sanciona a quienes dañen o alteren este tipo de monumentos. Los responsables podrían arriesgar penas de presidio menor y multas de hasta 200 UTM.