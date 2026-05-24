“Mataron a mi abuela”: Nieta de adultos mayores atacados en terreno del grupo Luksic en el Biobío exige justicia

De acuerdo con la familiar de la víctima, ellos no opusieron resistencia cuando fueron atacados, por lo que no entienden la brutalidad con la que actuaron los delincuentes.

Un violento ataque en un terreno del grupo Luksic se registró la madrugada de ayer sábado, donde la pareja del cuidador, una mujer de 65 años falleció producto de lesiones con arma blanca que le ocasionó un grupo de encapuchados.

Ante esto, la nieta de la víctima, indicó que “lo que hicieron fue brutal, espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados, delincuentes, que por llevarse un poco de plata, no entiendo por qué actuaron de esa forma”.

“Mis abuelos no opusieron resistencia (…) lo hicieron de maldad“, señaló la nieta de las víctimas junto con agregar que su abuelo era oxígeno dependiente y no presentaban una amenaza para los sujetos.