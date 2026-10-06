Más de 9 mil clientes están sin luz en la RM en medio de sistema frontal

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Padre Hurtado es la comuna con más clientes sin suministro eléctrico, seguida por Peñalolén y Providencia.

Las intensas lluvias que se registran este martes en la región Metropolitana también han generado interrupciones del suministro eléctrico en distintos puntos de Santiago.

Según el balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 19:00 horas del 6 de octubre se contabilizaban 9.237 clientes sin suministro eléctrico en las comunas incluidas en el reporte.

La situación afecta tanto a comunas del sector poniente y sur de la capital como a sectores del área oriente.





Clientes sin suministro eléctrico en la RM

La comuna más afectada es Padre Hurtado, con 2.909 clientes sin suministro eléctrico. Le siguen Peñalolén, con 1.679, y Providencia, con 1.638.

Estas tres comunas concentran la mayor parte de los clientes afectados registrados en el reporte.

Las regiones con más clientes sin suministro

Según el mismo reporte de la SEC, a esta hora la región Metropolitana concentra la mayor cantidad de clientes afectados con 9.237.

Le siguen la región de Valparaíso con 6.209 clientes afectados, Biobío con 2.129, O’Higgins con 2.344 y Maule con 2.871 clientes sin suministro.