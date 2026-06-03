Marcha estudiantil en Santiago: Acusaciones cruzadas entre delegación y Confech marcaron la jornada

Desde la delegación aseguraron que se les citó a una reunión el viernes a la que no concurrieron. Desde la Confech, en tanto, señalaron no haber recibido el correo.

Las imágenes al inicio de la nota marcaron el desarrollo de la marcha convocada por la Confech a nivel nacional. En Santiago los desórdenes se concentraron en las inmediaciones de Plaza Baquedano.

Durante la mañana hubo desvíos en las calles y también cerraron algunas estaciones. También hubo detenidos y heridos, como una joven que tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro asistencial por una herida en su cabeza.

Según explicó la delegación presidencial, la marcha estaba aprobada solo en el tramo de Los Héroes y Ecuador. A los representantes, aseguran, se les citó a una reunión el viernes a la que no concurrieron y, donde se buscaba acordar el recorrido.

Desde la Confech indicaron nunca haber recibido dicho correo que este miércoles fue expuesto por la propia delegación, que da cuenta incluso de las temáticas a abordar.