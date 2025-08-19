Madre y bebé de solo nueve meses son baleadas tras violento asalto en su domicilio en Quillota - Chilevisión

Ambas víctimas terminaron con lesiones graves, aunque desde Fiscalía se señaló que se encuentran fuera de riesgo vital.

Un violento hecho ocurrió este martes en Quillota, región de Valparaíso, donde una mujer y su hija de nueve meses resultaron heridas tras recibir impactos de bala dentro de su casa.

Según se informó, tres sujetos ingresaron durante la madrugada al domicilio. Una vez ahí, accedieron a la habitación donde se encontraba la mujer junto a la bebé y exigieron la entrega de especies de valor

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Daniela Quevedo, fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, señaló que ante la negativa de la mujer, los antisociales dispararon en reiteradas ocasiones contra ambas "hiriendo a la adulta en una de sus manos y a la menor a la altura de uno de sus brazos, provocándole a ambas lesiones de carácter grave".

Afortunadamente, la persecutora agregó que ambas víctimas se encuentran fuera de riesgo vital. Al lugar llegó la Labocar de Carabineros y la Sección de Investigación Policial (SIP) para realizar las diligencias respectivas y dar con los responsables del ataque.