“Llamamos a detener estos embargos”: Diputada Serrano tras retención de fondos a deudores del CAE

Este viernes la Tesorería General de la República (TGR) comenzó el proceso de retención de fondos en las cuentas bancarias de los deudores del beneficio estudiantil que no regularizaron su situación.

Controversia han generado las denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) luego de que sufrieran la retención total de fondos desde sus cuentas bancarias por parte de la Tesorería General de la República (TGR).

Una situación que se dio a conocer 24 horas después de que la TGR informara el inicio de embargos sobre bienes raíces de personas con deudas impagadas que no hayan regularizado su situación.

Cabe recordar que dicha medida se enmarca en el plan de recuperación de recursos fiscales impulsado por el organismo para perseguir las deudas morosas asociadas al beneficio estudiantil.





Diputada Serrano llama al gobierno a “detener embargos” y emplaza a la derecha por el secreto bancario

A través de su cuenta de X, la diputada Daniela Serrano (PC) realizó un llamado al gobierno a “ detener los embargos ” y a “buscar junto al Congreso una solución definitiva que no siga afectando a trabajadoras, trabajadores y a sus familias”.

“Impulsaremos todas las acciones legislativas necesarias para frenar estos cobros abusivos“, agregó.

En la misma línea, cuestionó al oficialismo por su posición frente a un eventual levantamiento del secreto bancario, al cual se han opuesto parlamentarios de la UDI y el partido Nacional Libertario.

“La derecha rechaza levantar el secreto bancario para perseguir al narco, pero no tiene problemas con que se embarguen los ahorros de quienes tuvieron que endeudarse con el CAE para estudiar”, afirmó.