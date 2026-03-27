27/ 03/ 2026 22:20

“Le empieza a pegar a la puerta y me dice que me vaya”: Alumno reveló diálogo con agresor minutos antes del crimen de inspectora en Calama

Un estudiante de 18 años protagonizó un violento ataque con un arma blanca al interior de un colegio en Calama, dejando a una inspectora muerta, otra herida y tres estudiantes gravemente lesionados. En CHV Noticias se dio a conocer un audio de otro alumno, que fue testigo del trágico hecho. “Yo pido permiso para ir al baño y había dos inspectoras que me preguntaron por un niño que yo no conocía. Me dijeron que estaba en el baño, que si le podía preguntarle a él que si estaba bien o no. Le golpeo la puerta y él empieza a pegarle a la puerta y me dice que me vaya… Que si no me va a pasar algo”.