Alemania vs Costa de Marfil | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

El conjunto alemán firmó una importante victoria ante Costa de Marfil. Los germanos encontraron el gol de la clasificación al minuto 94.

Alemania consiguió una agónica clasificación tras derrotar por 2-1 a Costa de Marfil en un partido válido por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Con un doblete de Undav, los europeos lograron vencer a los “Elefantes” en un encuentro de alta intensidad, y en el que ambos equipos buscaron la victoria durante largos pasajes.

Con esta victoria, Alemania asegura su clasificación a dieciseisavos de la Copa del Mundo, con 6 unidades a falta de una fecha.