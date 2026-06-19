Estados Unidos vs Australia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

El marcador se abrió para el conjunto anfitrión con un autogol del defensor australiano, cerrando el partido con una victoria de 2-0 para los estadounidenses.

Estados Unidos logró su segunda victoria del Grupo D en el Mundial 2026 y se impuso ante Australia con dos goles contra cero en el Seattle Stadium.

El primer tanto para los norteamericanos se dio a los 11’ gracias al autogol de Cameron Burgess, quien desvió el balón hacia su propia portería al intentar despejar un pase atrás dentro del área chica.

Con un nuevo gol que debió pasar por la ratificación del VAR, EEUU consiguió su segundo punto al 43’ con el controvertido tiro al arco de Alex Freeman.